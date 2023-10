La nutricionista Verónica Chazín visita el plató de Más Vale Sábado para aconsejar a Boris Izaguirre y a Adela González cómo llevar una dieta equilibrada saludable, para la que sería imprescindible incluir carne, pescado y legumbres. Pero en este último apartado le surge una duda a la presentadora del programa: "¿Y son igual de buenas las legumbres que vienen en bote que las que están secas?". "Son exactamente igual. No pierde absolutamente nada y el líquido no tiene ningún conservante", ha aclarado la nutricionista, que confirma que el "líquido que tiene el envase no es malo".

"Nos puede dar un poco de asquito, pero la espuma que produce el líquido es la proteína de la legumbre concentrada", ha explicado Verónica Chazín, que ha recomendado "no escurrirlo". "De hecho, los cocineros llaman a este líquido el aquafaba porque para la gente vegana que no toma huevo este líquido proteíco lo utilizan para hacer ese emulgente", ha informado. Un hecho que sorprende a Boris Izaguirre: "Es un gran descubrimiento que estamos haciendo hoy", ha expresado.