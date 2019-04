Fernando Darder, imputado en el caso Cooperación: "Firmé pactos con un diablo y por poco me muero"

RELATA CÓMO EMPEZÓ TODO

Fernando Darder era presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras y a través de un contacto que le embaucó firmó proyectos con la Consellería liderada por Rafael Blasco; ahí empezó su clavario. "Rafael Blasco dijo que no me conocía de nada, ¿me das premios y no te acuerdas? El que te tengo que negar soy yo que me has hundido la vida", asegura.