Darder, imputado por el caso Cooperación: "Voy a salir absuelto, no he hecho nada, soy una víctima, me han utilizado"

DE LA SOLIDARIDAD AL BANQUILLO

El expresidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras explica en Malas Compañías su calvario: "Eran los que más mandaban, no podía pensar que iban a hacer fechorías a través nuestro, a través de la cooperación, a través de los pobres". "Yo no me veo en la cárcel para nada, no he hecho nada, lo único que he hecho es trabajar”, asegura mientras recuerda el día de su detención: "Lo recuerdo como el peor día de mi vida, me cagué".