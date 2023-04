Tras la presentación de Sumar como partido político para las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz afirma haber emprendido un camino con miras a otros partidos políticos para crear una fuerza de izquierdas que pueda concurrir unida. Sin embargo, el partido en el que se incluye en la actualidad como uno de los miembros del Gobierno, Unidas Podemos, ha evidenciado la distancia con la vicepresidenta segunda.

En Lo de Évole, Díaz ha confirmado que el escollo para una unión electoral está en su concepción sobre las primarias, aunque ha dejado entrever otros aspectos: "Sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Las formaciones hablan de cuánto dinero y cuántas listas y poquito de programa". "Yo misma soy la primera que me someto a primarias. Pablo (Iglesias) dice que no va al acto de Magariños porque no hay primarias, pero eso no es verdad", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que habrá primarias con participación ciudadana en Sumar, pero "hay debate sobre cómo quieren las primarias" cada una de las formaciones políticas: "En Sumar quien quiera presentarse, puede hacerlo. No es lo mismo que hacerlo en un despacho, pactarlo conmigo y dirigirlas". "Estamos de acuerdo en que queremos que se pueda presentar cualquier ciudadano, pero, ¿también en que hay muchas identidades? Compromís, Izquierda Unida, Más País... tienen derecho a ser", ha añadido.

No obstante, se ha mostrado convencida de que Podemos "no estaría dentro de Sumar" aunque "hoy mismo firmara un documento a la secretaria general de Podemos diciendo que hacemos primarias abiertas". "¿Sabes cuándo se llega a acuerdos? Cuando se quiere llegar a acuerdos", ha zanjado la candidata.

Yolanda Díaz presentó el pasado 1 de abril su candidatura a las elecciones generales que se celebrarán a finales de este 2023. Ahora, en su entrevista con Jordi Évole, la candidata de Sumar ha evidenciado su intención de concurrir de forma conjunta con otras fuerzas de izquierdas, incluida Podemos, e incluso se ha mostrado incómoda ante la posibilidad de que finalmente no sea así.