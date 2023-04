Jordi Évole entrevista a Yolanda Díaz en un momento crucial para la vicepresidenta segunda del Gobierno. Con su candidatura a las elecciones generales ya formalizada, Díaz se enfrenta a un reto inédito en nuestro país: quiere aglutinar todo el espacio político a la izquierda del PSOE para tratar de concurrir de forma unida en las elecciones generales.

Su objetivo no es otro que confrontar la división de la izquierda y, afirma, escuchar las diversas entidades que ya forman Sumar. A su liderazgo ya se han sumado Izquierda Unida, Más Madrid o Compromís, pero algunos escollos siguen alejándola de Podemos.

Desde la formación morada abogan a unas primarias para poder elegir la candidatura, mientras que Díaz carga el peso de la culpa de la falta de acuerdo en los de Ione Belarra. En su entrevista con Jordi Évole, la vicepresidenta segunda afirma estar abierta a negociar "hasta con el diablo" y reitera que "si uno no quiere, dos no acuerdan".

Sin tapujos, habla sobre su relación con Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez e incluso cuestiona algunas de las actuaciones de los ministros del Gobierno. En todo momento afirma estar abierta a negociar con Podemos, y expresa su deseo de llegar a un acuerdo antes de concurrir en las elecciones generales.

"Si pides la unidad a torta limpia, luego da igual que te des la mano"

Recordando el impacto electoral del 'pacto de los botellines', en el que se unieron Izquierda Unida y Podemos, Díaz ha llamado a que no vuelva ocurrir. Un hecho que pasa, ha dicho, por negociar con discreción: "Yo sé lo que la gente quiere", ha espetado segura de que recorrer el camino con Podemos es lo que le gustaría a la mayoría social.

Dureza con Pablo Iglesias

En numerosas ocasiones, la vicepresidenta segunda ha evidenciado su distancia con el exlíder de Podemos, y quien fue algún día una de sus personas de confianza. En concreto, ha recordado el exabrupto que Iglesias le dedicó en Twitter, cuando afirmó que era "cobarde y miserable" ponerse de perfil cuando machacan a una compañera, en referencia a Irene Montero y la ley del 'solo sí es sí'.

Revela su enfado cuando la designó "a dedo"

"Él me designó a dedo. Ha matizado mucho mi enfado en su libro. No solo le llamé cabrón, hice algo mucho peor que no voy a contar": así ha comenzado Yolanda Díaz ha explicar por qué le cayó como un jarro de agua fría el relevo de Pablo Iglesias. A su juicio, expresa en este vídeo, lo que hizo el entonces líder de Podemos fue "una falta de respeto" para ella y para su propia formación.

Elogios a Pedro Sánchez y huida al PSOE

Yolanda Díaz también ha tenido algunas palabras para el presidente del Gobierno, al que ha catalogado como un "gran político". Afirma que se le ha "minusvalorado" dentro de su propio partido. Formación a la que ha rechazado unirse en ningún momento de su carrera política.

Crítica con Marlaska

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que "en política uno tiene que asumir responsabilidades" y ha caracterizado como algo "intolerable" lo que ocurrió en el salto a la valla de Melilla en el que murieron al menos 23 migrantes en junio de 2022. En este vídeo responde sobre si cree o no que debería dimitir.