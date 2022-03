Felipe González ha sacado su faceta más personal en su entrevista con Jordi Évole. El expresidente ha confesado que no se siente "buen padre" con sus tres hijos: "Creo que he sido un padre que quiere a sus hijos, pero buen padre significa dedicar mucho tiempo a sus hijos, cosa que no he hecho", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que sus hijos se han podido sentir decepcionados con él: "Desde el punto de vista personal, seguro. No hay más explicaciones", ha aseverado. Sin embargo, ha rehusado catalogarse como mal marido: "Creo que no soy una pareja difícil. Soy respetuoso, tolerante, creo que la gente necesita su espacio, etc". Puedes escuchar su explicación en el vídeo principal de esta noticia.