Felipe González se ha abierto con Jordi Évole y ha hablado con él de su infancia. El expresidente del Gobierno ha reconocido que no era muy buen estudiante, y que "estudiaba para aprobar". En lo referente a su juventud, ha dicho que no era una persona "fiestera" y que no le iba "la juerga". "En realidad, no he tenido juventud en el sentido en el que se entiende la juventud", ha expresado.

Además, González ha hablado de su padre, a quien ha definido como una persona "silenciosa", algo que "venía de su durísima experiencia de amargura durante la Guerra Civil", mientras que a su madre la recuerda como "una mujer muy alegre, muy despierta y muy emprendedora". "Yo tenía una relación muy entrañable con ella. Se puso a trabajar con 12 años y le costaba incluso leer, me pedía que le leyera textos", ha recordado el político, a lo que ha añadido que a su madre "le gustaba ir a adivinas", y que "una de ellas le dijo que su hijo iba a ser grande en España y en el extranjero".