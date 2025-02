Salvador Illa: "Creo que Sánchez no me habría propuesto como ministro de Sanidad de anticipar la pandemia"

El actual president de la Generalitat afirma que no sabe si, de no haber sido por la pandemia, sería lo que es actualmente. "Las cosas van como van. En aquel momento seguramente era más un riesgo que una bendición estar en el ministerio de Sanidad", dice.

Salvador Illa ha respondido a Jordi Évole sobre si considera que es president de la Generalitat por la pandemia. Por su presencia en ese momento en el ministerio de Sanidad. En Lo de Évole, Illa confirma con sinceridad que no sabe si, sin eso, estaría o no en el Parlament.

"No sé si soy president de la Generalitat por la pandemia. Las personas de Catalunya me han dado la confianza. El motivo no lo sé. Creo que si alguien anticipa la pandemia no habría sido ministro de Sanidad. No creo que el presidente Sánchez me hubiera propuesto a mí", cuenta.

Pero así ha sido: "Las cosas van como van. En aquel momento seguramente era más un riesgo que una bendición estar en el ministerio de Sanidad. Hago lo que creo que debo hacer en ese momento".