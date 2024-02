Rosa López reconoce que tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas famosas tras Operación Triunfo, entre ellos, compañeros de profesión como Alejandro Sanz o Laura Pausini. "Tenías que reaccionar normal, como si fueses uno más de la manada", recuerda.

La artista desvela que, aunque siempre le trataron bien, notaba que le miraban de una manera diferente. "No notaba pena, pero sí me miraban como diciendo 'cuídate', como si me fuera a romper", asegura.

Un momento que aprovecha para reconocer que es cierto que podría haberse roto de no ser porque es una persona "con unos valores muy arraigados". Rosa López explica que, a pesar de la fama, ella nunca olvida "cómo era su vida antes" de Operación Triunfo.

