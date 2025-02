¿Por qué salió de la cárcel "sin resentimientos"? Pepe Mujica responde: "El asunto no es aplastar, es convencer"

Jordi Évole habla con Pepe Mujica sobre sus años en prisión y sobre cómo no guardó resentimientos al salir de la cárcel. "Sé que es difícil, pero es conveniente. La vida continúa", considera.

Pepe Mujica salió de sus años en prisión sin guardar resentimientos, algo que choca a Jordi Évole. "Me sorprende cuando leo su historia que salió de esos años de torturas sin resentimientos. Es muy difícil eso después de que a uno le jodieron la vida", opina el periodista.

El expresidente de Uruguay admite que es "difícil" pensar así, pero lo ve "conveniente". "La vida continúa. El asunto no es aplastar, es convencer. Si tú fuiste mi enemigo y fuimos enemigos, tengo que luchar por transformarte en adversario", defiende.

Mujica pone de ejemplo la llegada de los ibéricos a Uruguay con sus caballos, algo que explica: "Los indígenas no conocían los caballos. Inventaron un modo de amansarlos que no es el que trajeron de allá. Estudiaban los pastos que les gustaban, los juntaban y los traían. Los acariciaban y los acariciaban. Amansaban a los caballos tanto que el indio caía herido y el caballo se caía al lado. Le gana con cariño, no a palos. Muy lento, pero muy eficaz".