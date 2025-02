El pasado de Eduard Fernández como "mal estudiante": "Suspendía todo el rato"

"¿Yo cómo puedo saber que no estás interpretando hoy?". Es la pregunta que lanza Jordi Évole a Eduard Fernández mientras ambos juegan una partida al parchís, algo que el actor descarta. "No tengo nada que esconder", reconoce Fernández.

"Con el tiempo he aprendido a amigarme conmigo. Tenía mucha vergüenza de mí", confiesa el actor, que se ve como una persona que miente mal y que no serviría para jugar al póker. "A veces he mentido, lo he pasado mal y a veces me han pillado", añade.

Las veces en las que ha mentido tenían que ver con su adolescencia y con su época de "mal estudiante", en la que "suspendía todo el rato". Llegó a hacer tres veces el tercer curso y acabó suspendiendo tras quedarle latín, griego e historia.