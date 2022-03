La exitosa película Belle Époque cumple 30 años y para recordarla se han reunido el director y sus protagonistas en Lo de Évole. Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca y Ariadna Gil no solo hablan de la cinta, sino también de su día a día en la profesión de actriz. "Siempre pienso que me van a echar", confiesa Penélope Cruz y añade que tiene miedo de que la despidan. "En la lectura de guion es el momento crítico", explica Maribel que confiesa que tiene miedo a que digan "la hemos oído y no es esto lo que queremos".

"A mí me ha pasado", cuenta Ariadna Gil. "Creer que vas a hacer una cosas y que te sustituyan", añade la actriz. En el vídeo superior de la noticia las actrices comentan los momentos en que sus peores temores en su vida profesional se han hecho realidad.