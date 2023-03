"Tienes un premio Ondas, una nominación al Emmy, has publicado libros, has tenido un programa de éxito en la Cadena Ser. De golpe y porrazo te has convertido en un cómico que triunfa", le dice Jordi Évole a Ignatius Farray (chiste sutil para 'ignatiers').

Pero, ¿cómo ha llevado este atípico humorista haberse convertido en 'mainstream' por sorpresa? Su respuesta no tiene palabras, solo gestos de pánico y un sonido gutural al que él mismo ha denominado como "grito sordo". Un recurso del que conocimos toda su profundidad en 'La vida moderna', aquel programa de radio en el que hacía 'commedia' con dos emes junto a David Broncano y Héctor de Miguel (el artista anteriormente como Quequé), que fue su tarea diaria durante 8 años.

Sus apariciones en 'La Resistencia' y diversos podcast, sus libros y, sobre todo, su serie llamada 'El fin de la comedia' -que navega entre la amargura y el humor como pocas han conseguido- han consagrado a este humorista como un referente a seguir por las generaciones venideras... ¿o mejor a evitar?

El próximo domingo, en Lo de Évole, Ignatius Farray volverá a hacer el 'grito sordo' y a opinar sobre la vida, la política y el sentido de la comedia.