"Que alguien se muera en tus manos, ¿cómo te sentirías tú?", pregunta Nacho Vidal a Jordi Évole al hablar del caso del sapo bufo. Se trata del caso del fallecimiento del fotógrafo José Luis Abad el 28 de julio de 2019 en la casa de Nacho Vidal durante el rito del sapo bufo, que consiste en inhalar un potente alucinógeno. El actor porno fue procesado por homicidio imprudente. Equipo de Investigación recordó las claves del caso en un programa de 2020.

"A todo el mundo le ha importado que yo fuera un asesino, cuando yo no lo he hecho", destaca el actor porno, que afirma que a él no se le ve como "un ser humano sino como un personaje", al que "se le puede decir o hacer lo que sea".

