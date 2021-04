Jordi Évole pregunta a Miguel Bosé sobre la teoría de la conspiración: "Te he visto en una entrevista diciendo que a ti lo de ser el gran conspirador es algo que te parece supercool". "No, negacionista, no conspirador", matiza el cantante a Évole, que insiste en que dijo "conspirador". "Bueno, también", termina reconociendo Miguel Bosé, quien vuelve a hacer referencia a la entrevista: "Esto seguro que lo pones, porque esto te conviene".

Unas palabras que sorprenden a Évole, que le pregunta tajante: "¿Por qué tiene esos apriorismos, esos prejuicios?". "Suerte que íbamos a acabar bien la entrevista", afirma el periodista, que le vuelve a preguntar por la teoría de la conspiración citando un estudio de una profesora de la Universidad de Kent, experta en análisis sobre las teorías conspiranoicas.

"A ti te gusta y te conviene", responde Miguel Bosé tras escuchar el estudio. Algo, que vuelve a molestar a Évole: "Pero dale con que me conviene. A mí no me conviene nada". Pero, el cantante insiste al periodista en que en su entrevista "saca lo que le conviene". "Pero Miguel, si yo sacase lo que me conviene, no hubiese venido aquí", afirma tajante el periodista. Puedes ver el tenso rifirrafe entre ambos en el vídeo principal de esta noticia.