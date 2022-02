Jordi Évole pregunta a Morad por su agenda de conciertos: "Londres, París, Berlín, Roma, Copenhague... ¿vas a hacer un concierto a Copenhague y lo petas?". "Como España, no, pero estamos bien", afirma el rapero, que reflexiona sobre su éxito internacional: "Al fin y al cabo, tengo la suerte en Europa, tú sabes que soy árabe, soy marroquí. Hay marroquíes en todos los lados y como los españoles, todo el mundo, por uno de su país, eres su orgullo, de su bandera. Y cuando además, eres bueno y llevas su bandera lo más lejos posible, te van a querer hasta la muerte".

"Yo los represento a ellos", resalta Morad, que siempre saca la bandera de Marruecos en sus conciertos: "Me la trae la gente. Si me tiras una española la pondré, pero no me han tirado ninguna". "Pero no es nada malo", detalla el joven, que afirma que se lleva muy bien con los españoles: "Mi música lo bueno que tiene es que no tiene raza. La escuchan un español, un marroquí y un latino y los tres la bailan. Y es lo que siempre he querido".

Morad sorprende a Jordi Évole al desvelar el dinero que gana

