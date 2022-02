En una de sus canciones, el rapero Morad dice algo tan prosistema como "me tenía que robar todas las prendas y ahora pago todos los meses a Hacienda", una afirmación por la que el periodista Jordi Évole ha querido preguntarle en su entrevista en Lo de Évole.

Cuenta Morad que se siente orgulloso de pagar todos los Meses a Hacienda y de pagar "bien". "Me parece bueno porque siento que estoy contribuyendo por el país, para que ese dinero vaya a médicos públicos, a escuelas públicas. De eso no me puedo quejar".

"Me encanta, porque yo no he cotizado nunca en mi vida y para una vez que tengo la oportunidad de cotizar hasta el máximo, pues hasta el máximo legal", sostiene el artista. Así, cuenta que se siente bien ganando "dinero legal" y cree que eso es "lo más bonito que ha vivido" en su ascenso a la fama.