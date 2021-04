La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé pasa por distintas fases, todas ellas con defensas fehacientes de distintas realidades. Este domingo, a partir de las 21:25 horas en laSexta, se emite la segunda parte de este encuentro entre periodista y artista, un diálogo en el que vemos al Bosé más negacionista.

Miguel Bosé asegura estar en posesión de "la verdad" sobre la pandemia, preguntándose "dónde está el virus" y acusando al "foro de Davos" de ser el instigador del coronavirus, calificándolo como "un cártel de multimillonarios psicópatas".

"¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad con este tema?", le rebate Évole en un momento de la entrevista a un Bosé que saca pecho y dice "saber más" que su entrevistador. "Tú tampoco te has sacado tres carreras científicas en el último año", le responde Évole.

En esta entrevista, Bosé defiende que únicamente hay un bulo que esté a su alrededor, y no tiene que ver con la pandemia. "El único bulo que hay es que me estoy muriendo... otra vez. ¿De qué? No se sabe. ¿Por qué? Tampoco se sabe", ironiza el artista.

Esa postura, la de liderar un movimiento negacionista contra el COVID-19, no pesa a un Miguel Bosé que saca pecho de su condición negacionista, algo que lleva "con la cabeza bien alta".

Para Jordi Évole, esta entrevista es "una mezcla de sensaciones", como explicó en Más Vale Tarde, con titulares como que "hay un plan urdido para que no se sepa" la verdad de la pandemia o que la vacuna "no es la solución".