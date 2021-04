Miguel Bosé se mantiene tajante en su negacionismo en la segunda entrega de su entrevista con Jordi Évole, que se emite este domingo a partir de las 21:25 horas. A preguntas del presentador, el artista sostiene que nunca se ha planteado siquiera la posibilidad de estar equivocado en su postura sobre el coronavirus.

"¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad con este tema?", le pregunta Évole, a lo que Bosé se mantiene en sus trece: "No es posesión de la verdad, es la verdad", para a continuación asegurar que "la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa". "¿Por qué no ha habido debate?", agrega el cantante, ante lo cual el presentador apostilla que no puede haber debate posible con una persona que sostiene que lo que él dice es la verdad.

Es en ese momento cuando Bosé cuestiona a Évole: "¿Dónde está el virus? ¿Dónde está virus?", le insiste. Una surrealista pregunta sobre la pandemia, que deja ya más de tres millones de muertos en todo el mundo, que puedes ver en el vídeo que acompaña estas líneas.

En este avance de la entrevista, Bosé también llega a afirmar que "este tema sale de un cártel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos" e insiste en debatir con Évole, a lo que el presentador le responde que ninguno de los dos está "acreditado" para un debate científico. "Yo más que tú", le responde Bosé, a lo que el presentador contesta contundente: "Pero vamos, que tú tampoco te has sacado tres carreras científicas en el último año".

Évole: "El programa refuerza las tesis científicas, no las negacionistas"

Jordi Évole se pronunciaba sobre esta entrevista el viernes en Al Rojo Vivo, donde recordaba que "hay muchas personas a nivel mundial que tienen este tipo de opinión" y defendía, ante las críticas por dar "altavoz" a un negacionista que "las realidades, el periodismo las tiene que enseñar, ocultándolas no ganamos nada".

"No creo que el programa del domingo vaya a provocar que la gente se haga negacionista, ni mucho menos", añadía Évole, que cree que "hay un punto a veces de paternalismo" en el argumento de que no hay que mostrar determinadas opiniones a la audiencia por si estas calan, cuando "tenemos unas audiencias muy bien formadas". "Creo que el programa refuerza las tesis científicas y no las negacionistas", añadió.

En este sentido, el presentador defiende su manera de enfocar esta entrevista: "Coger al protagonista de una corriente de opinión como es el negacionismo y ponerle frente a su espejo y frente a todas sus contradicciones", ha resumido. Además, recuerda que todos los medios han utilizado las imágenes que el propio Bosé colgaba en sus redes sociales defendiendo sus tesis negacionistas, en las que "no había contrarréplica". "En esta entrevista como mínimo sí que vamos a poder ver eso y que cada uno saque sus conclusiones, pero creo que no mucha gente va a sacar unas conclusiones favorables al negacionismo, o nadie las va a sacar", zanja.

Y es que la realidad y la evidencia científica desmontan las afirmaciones de Bosé, como explica la divulgadora científica Rocío Vidal en el vídeo bajo estas líneas, en el que responde a las teorías de la conspiración del artista o sus acusaciones contra las vacunas: