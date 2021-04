"¿En algún momento no has pensado que igual estás equivocado?", pregunta Jordi Évole a Miguel Bosé sobre su defensa del negacionismo de la pandemia del coronavirus. "No, nunca", responde tajante el cantante a Évole, que afirma sentirse sorprendido: "Esto a mí me fascina. ¿Cómo te sientes en esa posesión de la verdad con este tema?". "No es posesión de la verdad, es la verdad", insiste Miguel Bosé, que defiende que "la verdad no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa".

Por su parte, Jordi Évole pregunta a Miguel Bosé qué piensa cuando ve en las manifestaciones de los negacionistas a gente de extrema derecha: "No te digo todos, pero hay un grupo que es de extrema derecha. ¿Tú te sientes cómodo al verlos?". Además, el presentador pregunta ala artista si le incomoda que sus postulados estén más cerca ahora mismo de los de Donald Trump o de Jair Bolsonaro.

"Si a mí lo que me molesta es el sistema entero. ¡Entero!", grita Miguel Bosé visiblemente enfadado. "Republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, centro y la madre que los parió a todos. Fuera todos", critica duramente el cantante, que destaca que "los que están ahora en el sistema hace unos años criticaban el sistema". Puedes ver su enfado completo en el vídeo principal de esta noticia.