Jordi Évole visita 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos de su entrevista a José María Aznar, que el próximo domingo, a las 21:25 horas estrena laSexta. El periodista recuerda que es la primera entrevista que concede el ex presidente del Gobierno en laSexta: "Solo estuvo una vez en Al Rojo Vivo cuando murió en Suárez, pero era un dúplex, esta es la primera vez que concede una entrevista larga sentado en laSexta".

Además, Évole reconoce que sabe que "es una entrevista con un punto de morbo" porque Aznar y él no piensan igual: "Yo decidí evidenciarlo desde el principio", explica Jordi Évole, que, sin embargo, también insiste en que no quería que "la entrevista pareciera un combate". En el vídeo principal de esta noticia, Jordi Évole destapa los entresijos de la entrevista a Aznar: desde cómo comenzó su charla hasta cómo lograron que el ex presidente aceptara tras tantos años pidiéndoselo.