Hansj se reencuentra con su mujer en un permiso penitenciario. El hombre lleva varios años en la cárcel por haber atropellado a un policía. Ahora, habla con Jordi Évole sobre cómo es vivir sabiendo que ha matado a una persona por una imprudencia.

"Ella me dijo que pasara lo que pasara no me iba a dejar, y es verdad, no me dejó", afirma Hansj de Elena, su mujer. El hombre destaca que "antes de entrar en la cárcel pensaba que tenía muchos amigos, pero finalmente, quedan muy pocos". Incluso, cuenta cómo su hermana, desde que está en la cárcel, le trata como si ya no existiera.

"Estás a gusto y tranquila, y tienes paz, eso era mi vida antes", así explica Elena, la mujer de Hansj, cómo "de la noche a la mañana" cambió su vida para siempre después de que su marido provocara un accidente mortal en el que falleció un policía.

Hansj cuenta a Jordi Évole cómo la decisión de coger el coche para volver a su casa arruinó su vida. Durante el camino, el hombre se encontró de frente con un control de alcoholemia. "Pensaba en varias soluciones, porque si me hacían soplar tenía que soportar las consecuencias", recuerda el hombre.

Finalmente, se acercó al control, pero sucedió algo que nadie imaginaba: atropelló a un policía: "Había un policía que estaba al borde de la carretera que yo no vi y lo atropellé".

Hansj recuerda que notó un golpe y pensó,"eso no es un coche": "Vi un cuerpo por encima de la luna y era el policía". Hansj dio 0,92 y 0,96 en el control de alcoholemia y, desde entonces, se encuentra en la cárcel.