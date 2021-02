El próximo domingo, Jordi Évole arranca a las 21:25 horas en laSexta una temporada histórica de Lo de Évole en la que entrevista a personajes que pocas veces se muestran en televisión y que contarán lo que nunca contaron.

El primer entrevistado será el ex presidente del Gobierno José María Aznar, pero no será el único gran personaje. Desde Ibai Llanos a Eufemiano Fuentes o el padre de Nadia, hasta otros que todavía no se han anunciado y que, seguro, serán igual de sorprendentes. ¡No te lo pierdas en laSexta!