Maruja Torres desvela cómo le gustaría morir: "A lo mejor lo hago un día con pastillas, en un lugar maravilloso"

En 2023, Jordi Évole entrevistó a Maruja Torres, a quien desveló que su objetivo era que el día que se muera la periodista "recuperen esta entrevista". "Eso sería magnífico. Eso me gustaría mucho", respondió la periodista, que desveló cómo le gustaría que anunciaran su muerte: "Si fuera la presentadora diría, 'Maruja Torres murió como vivió'".

"Hay dos alternativas, la atropelló un patinete estando frente al Fórum de Roma o bien se disparó un tiro en la boca en una playa de Beirut, viendo el atardecer", explicó la periodista, que, sin embargo, confesó que no tendría el coraje de hacerlo: "Sobre todo, no dar disgusto al que me encontrara...". "A lo mejor lo hago un día con pastillas, ¿eh? En un lugar maravilloso en el que haya vivido", afirmó en el vídeo principal de esta noticia la periodista, quien reflexionó: "Desaparecer unos días, que nadie tenga la menor sospecha, y tener el valor de hacer eso, morir en paz en un sitio que me gustara".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2024 que laSexta vuelve a emitir este domingo.