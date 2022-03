Belle Époque celebra su 30 años desde su estreno, y en Lo de Évole han convocado a las protagonistas Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca y a su director Fernando Trueba para hablar sobre la cinta y la profesión. Uno de los temas más polémicos son los abusos de poder en el sector. En Estado Unidos salieron a la luz gracias al movimiento 'Me too' pero en España no se ha replicado esta iniciativa y Jordi Évole pregunta por qué.

"Yo de esas he vivido", asegura Maribel Verdú, en el vídeo superior puede ver a la actriz contando los intentos abusos que ha tenido que aguantar y cómo reaccionó frente a ellos. Además, la actriz finaliza diciendo "madre mía el día que esto salga".