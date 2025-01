Lolita, sobre la muerte de su hermano Antonio Flores: "A lo mejor no hice lo suficiente, lo que tenía que haber hecho"

Jordi Évole ha entrevistado a Lolita para el segundo programa de Lo de Évole y la artista se ha abierto con el periodista para recordar los difíciles momentos que vivió con la muerte de su madre, Lola Flores, y su hermano, Antonio, con solo dos semanas de diferencia.

"Fue horroroso. Fue inesperado y encogió el corazón a España. Cuando murió mi hermano, iba prácticamente todos los días al cementerio. Eso muy poca gente lo sabe, pero iba todos los días. Me reconfortaba", explica Lolita.

De hecho, la artista explica que hablaba con él y que guarda remordimientos de su relación con él antes de su muerte: "Hablaba con él de las cosas que se me quedaron en el tintero, que eso sí me da mucha tristeza. O cosas como dice Poncia, a lo mejor no hice lo suficiente, no hice lo que tenía que haber hecho. Y lo sigo pensando".

"Nos mentía mucho. Esta enfermedad, porque la heroína es una enfermedad y en aquella época no había ninguna información. Es un dolor muy grande, primero por él y luego por el que pasan los padres, mi hermana, yo, sus amigos. Luego él salía y rápido. Y salía solo. Se iba a la finca de un amigo y se comía el mono él solo y estaba limpio tres o cuatro años. Cuando murió mi madre, él estaba limpio", recuerda.