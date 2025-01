Lolita confiesa que consumió cocaína y alcohol tras la muerte de Antonio y Lola Flores: "Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior"

Cuando Lola Flores murió, Lolita se mantuvo entera aunque estuviera destrozada por dentro. Incluso consiguió conceder una entrevista para hablar de su dolor. Pero su entereza se fue al traste cuando 15 días más tarde murió también Antonio Flores. "Con la muerte de mi hermano no pude hacer entrevistas", recuerda en 'Lo de Évole'. "Trabajaba, eso sí", añade.

Aunque continuaba dando conciertos por toda España, Lolita se venía abajo cuando se acababa la música. "Hay muchos camerinos en España de patadas mías. De puñetazos en la pared. De espejos rotos. Yo terminaba un concierto y tiraba sillas", afirma ante Jordi Évole.

Es aquí cuando se abre en canal ante su entrevistador y relata cómo fue ese infierno personal por el que tuvo que pasar. "Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior. Bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas... Ponía los discos de Moncho, me ponía mi botella de whisky y una caja de pañuelos y a escribir y llorar", cuenta con los ojos vidriosos.

A menudo, le daban las ocho de la mañana y seguía despierta. Sin embargo, intentó que sus hijos no fueran testigos de aquello. "A las siete y media me lavaba la cara, porque mis hijos se iban al colegio, para que me vieran bien y luego me acostaba. Así estuve un año y pico", lamenta.