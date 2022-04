Una de las periodistas más reputadas de nuestro país, Julia Otero cuenta con una impresionante carrera profesional en televisión, donde ha trabajado al frente de programas en Antena 3, Telecinco o TVE. En la radio es actualmente directora del programa Julia en la Onda, en Onda Cero. En febrero de 2021 la comunicadora anunció que padecía cáncer de colon, lo que la obligó a hacer un paréntesis de un año para tratarse la enfermedad.

Tras innumerables muestras de afecto y apoyo, en enero de 2022 Julia Otero volvía a ponerse delante de los micrófonos de Onda Cero en un emocionante momento. Durante este tiempo, la periodista ha dejado frases para el recuerdo que representan pequeñas lecciones sobre lo que significa afrontar un cáncer.

"A las cosas hay que llamarlas por su nombre"

Así comunicó Julia Otero en los micrófonos de Onda Cero que se le había detectado un cáncer de colon en un control rutinario. La periodista afirmaba con entereza que "la palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona" y aseguró que, "entre quimio y quimio me daré una vuelta por la radio".

"Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar sentimientos"

Cuatro meses después de retirarse temporalmente para recibir tratamiento oncológico, Julia Otero sorprendía a los oyentes para ponerse al frente de Julia en la Onda por un día. La comunicadora aprovechó para agradecer las muestras de afecto que le "han hablado como si fuera uno de los suyos, y lo soy" y aseguró sentirse una privilegiada: "Ya me gustaría a mí que las miles y miles de personas que están pasando por lo mismo tuvieran mi misma suerte". Sobre lo que había aprendido en ese tiempo afrontando la enfermedad, señaló que a no tener miedo a mostrar sentimientos: "Contar esta intimidad igual es un signo de debilidad, pero les soy sincera, me importa un pimiento".

"La vida está hecha de muchos escalones"

El día que Mamen Mendizábal se despedía del plató de Más Vale Tarde, Julia Otero quiso estar ahí y le dejó una bonita reflexión a su compañera periodista: "Seguro que tienes un pelín de taquicardia, alguna duda interna... te avanzo que sentirás melancolía, pero haces muy bien. Al final, la vida está echa de muchos escalones y si lo has decidido firmemente es que hay algo en tu cabeza que te llama a otro lugar".

"Si te caes siete veces, levántate ocho"

Cuando se cumplían seis meses de su tratamiento contra el cáncer de colon que padecía, Julia Otero volvía a la radio de manera provisional, pero cargada de optimismo, justo antes de enfrentarse a una cirugía. La periodista quiso animar a "las personas que están atravesando alguna tormenta, sea la que sea" a no rendirse: "Aquí está la radio para acompañarles, hablarles y para hacerles reír, llorar, pensar... seguimos como siempre, somos ambiciosas y guerreras".

"Entrégate al pequeño camino de cada día"

Pocos días después de comunicar que había mejorías en la enfermedad, Julia Otero mandaba un mensaje de ánimo a Ana Rosa Quintana, que justo ese día había anunciado que padecía cáncer de mama: "La montaña parece muy alta, querida Ana Rosa. Lo es, pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida".

"Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida"

El 10 de enero de 2022, Julia Otero volvía definitivamente a la radio. Con nervios, pues aseguraba "estar cagada", pero con muchas ganas, la periodista destacaba que en el año que estuvo tratándose del cáncer "han pasado muchísimas cosas, algunas incluso buenas. Aunque hay que entrenar la vista y el olfato para distinguir aquellas alegrías que se van encontrando por el camino".

"Si de verdad no sabes qué decir, di que no sabes qué decir"

Pocos días después de su regreso a las ondas, Julia Otero acudió al plató de El Hormiguero en una emocionante entrevista con Pablo Motos donde dio una lección de anatomía y vida. La comunicadora aseguró ser "una enferma de cáncer más" y compartió con la audiencia cómo recibió el diagnóstico: "Te pasa toda la vida por delante, pero no la vida pasada, sino la futura, que tú has soñado que aún te queda". "Te pones a pensar en tus hijos, en los nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que igual no estrenarás...", afirmaba la comunicadora que luego daría un consejo a aquellas personas que tienen un ser querido con cáncer: "Lo mejor siempre es la verdad y si de verdad no sabes qué decir, di que no sabes qué decir".

"El tiempo lo he usado en mirar hacia adelante"

Su experiencia como enferma de cáncer también será uno de los temas que abordará Julia Otero en su conversación con Jordi Évole esta noche a las 21:25 horas en 'Lo de Évole', donde también hablará de feminismo, repasará su trayectoria profesional y recordará un episodio de abuso que sufrió en el trabajo. Puedes ver un avance del programa en el vídeo sobre estas líneas.