Juan y Medio reflexiona sobre el sexo en la tercera edad: "Es sentir el calor de otra persona que te habla, te pregunta, se interesa por ti"

Juan y Medio asegura que la inmensa mayoría de las personas que van a su programa no lo hacen para buscar pareja, sino compañía. Sin embargo, "el sexo tampoco se abandona, aunque no haya consumación".

"¿Todo el mundo que va a tu programa es gente que quiere buscar pareja?", pregunta Jordi Évole a Juan y Medio. El presentador del espacio de Canal Sur 'La tarde, aquí y ahora' se sincera acerca de esta cuestión. Lo que más buscan las personas mayores que se atreven a salir en programa, afirma, es huir de la soledad.

Sin embargo, aunque no sea algo fundamental, el sexo no se abandona en estas edades; se transforma. "Puede no haber consumación, pero sexo, hay. Hay besos, hay caricias, hay piel con piel, hay el estar abrazados en una cama los dos desnudos con 80 años", cuenta en 'Lo de Évole'. "Es sentir el calor de otra persona que te habla, que te pregunta, que se interesa por tus cosas", añade.

"Pero la gente, lo que quiere es compañía", aclara. El presentador pone un ejemplo que demuestra hasta qué punto la soledad invade a las personas mayores, sobre todo, a las mujeres: "Han dicho, 'si no me llama ningún hombre, también vale alguna mujer que esté sola y que quiere dejar de estarlo, y se viene a casa, y estamos las dos juntas, nos preparamos la comida juntas, vamos a misa, charlamos, paseamos...'".