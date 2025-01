Juan y Medio llama en plena entrevista a Juan Carlos I dejando estupefacto a Jordi Évole: "No lo llamo más porque me da vergüenza"

Tras asegurar que mantiene una estrecha relación con Juan Carlos I después de que "alguien de su entorno" llamara a su programa de televisión de Canal Sur para buscar pareja, Juan y Medio procede a interrumpir la entrevista con Jordi Évole para llamar al rey emérito por teléfono.

El presentador de 'La tarde, aquí y ahora', se deshace en halagos para referirse a él. "A raíz del programa... lo primero es que a mí me sorprendió muy positivamente porque es una persona que tiene un trato... de verdad te lo digo. No me extraña que haya hecho lo que ha hecho en la vida porque es cariñoso, divertido, respetuoso, tiene un don de gentes... Es un tipo que se interesa por todo, que pregunta, que parece tu primo hermano", asegura.

Juan y Medio asegura que no lo llama más porque le "da vergüenza". "Se le llama y se le pide permiso y es capaz de ponerse al teléfono", insiste. "No me digas eso, que te voy a pedir que le llames", responde Jordi Évole, con cierto entusiasmo.

Dicho y hecho, el presentador de otros míticos programas como 'Inocente, inocente' saca su teléfono. "Lo tengo así, como en clave", dice mostrándole la pantalla. Évole se queda atónito cuando le da al botón de llamada, para colgar a los pocos segundos. "Con esto, ya tiene él el teléfono, ya sabe quién ha llamado, y luego si quiere y puede llamarte, te llama. Yo no me tiro una hora llamando, ¿sabes? A lo mejor contesta a los dos días o a lo mejor contesta a los dos minutos", afirma.

La inocentada de Juan y Medio a Jordi Évole

Lo que el presentador de 'Lo de Évole' no sabe todavía es que todo lo que Juan y Medio le está contando acerca del rey emérito es, en realidad, una inocentada. Todo es mentira. No en vano, él ha sido durante muchos años el conductor de otro espacio mítico de la televisión de nuestro país, 'Inocente, inocente'; un programa en el que se le toma el pelo a los famosos.

La broma se desvela al final de esta conversación en un divertidísimo momento que no puedes perderte. Esta es la cara que se le queda a Jordi Évole.