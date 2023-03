Juan José Ballesta y Jordi Évole disfrutan de una jornada de pesca, cuando el actor le confiesa que esa actividad es le da esa "paz" que necesita por lo "hiperactivo" que es. "Es lo único que me relaja, y yo soy hiperactivo de grado alto con déficit de atención", indica, al tiempo que recuerda: "De pequeño me querían medicar, pero mi madre me apuntaba a deportes; he hecho de todo".

"Yo llegaba del colegio y me subía por las paredes en casa", reconoce Ballesta, quien dice que esto no le ha traído problemas en los rodajes. Además, en el vídeo, el actor habla de su amor por la "vida de campo", donde vivió más de 15 años con su expareja. "El campo da mucho curro y los animales también te ocupan mucho tiempo, y eso me viene muy bien para la hiperactividad, el estar todo el día ocupado haciendo cosillas", manifiesta, aunque apostilla que "la vida de campo es la vida mejor, pero con familia, porque solo te vuelves loco".