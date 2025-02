Jordi Évole da las gracias a Pepe Mujica: "Usted ha sido importante en mi vida"

Antes de zanjar su charla, Jordi Évole comparte un mensaje de agradecimiento con José Mujica, trasladándole que uno de los momentos que más disfrutado ha sido su primera charla, hace ya diez años. "Tenía ganas de venirle a ver porque no sé si nos vamos a ver muchas más veces, pero quería que supiese que usted ha sido importante en mi vida", afirma el periodista.

"M primer encuentro con usted hace diez años me hizo ver las cosas de otra manera. Ha habido muchas veces, con el paso del tiempo, que uno de los momentos que más me recuerdan es la entrevista con usted. Uno de los momentos que más he disfrutado para mi presente y mi futuro son las veces que he estado con usted. Nunca se lo he dicho y quería decírselo", añade.

Al escuchar estas bonitas palabras, Mujica agradece a Évole y apuesta por "enmendarlo con un trago".