El domingo, a las 22:30h en laSexta, Jordi Évole hablará con Yolanda Díaz, justo después del preestreno de[[LINK:INTERNO|||Article|||64392ba63c60b0e4f59f2582||| 'Anatomía de…', el nuevo programa de Mamen Mendizábal]]. Es el nombre del momento en la izquierda política española. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social presentó finalmente 'Sumar', el proyecto político que pretende aglutinar a las fuerzas políticas "a la izquierda del PSOE" y con el que intentará convertirse en la primera mujer que llegue a la Presidencia del Gobierno.

El acto de presentación fue multitudinario, pero hubo ausencias que no por anunciadas dejaron de llamar la atención: no acudió ningún líder nacional de Podemos. Las dificultades para ponerse de acuerdo con el partido morado sobre la forma en la que incorporarse a la futura candidatura amenazan con dividir una vez más a las formaciones de izquierda ante las elecciones generales del próximo otoño.

De la sintonía con Pedro Sánchez al choque con Podemos

Sentados en un restaurante japonés, Jordi Évole pregunta a Díaz por su relación con Pedro Sánchez y si no le da miedo tener esta relación tan cercana. La vicepresidenta tiene buenas palabras para el presidente y asegura que su figura se ha minusvalorado "también desde el espacio del que vengo".

Díaz recuerda como Pablo Iglesias la designó su 'sucesora' a dedo y el enfado que le provocó esa forma de escogerla. Sobre el exlíder de Podemos añade que no se esperaba que siguiese teniendo un liderazgo tan agudizado de su partido después de irse. "Hay que dejar volar a la gente en política", asegura.

La charla se vuelve más intensa cuando abordan el desencuentro actual con Podemos y su exlíder Pablo Iglesias. Díaz adopta un tono contundente y admite las diferencias, pero asegura que hace y seguirá haciendo todo lo que pueda para superarlas, pero que no depende solo de ella, en clara alusión a los dirigentes del partido morado: "Si pides la unidad a torta limpia a tu electorado lo estás deprimiendo y luego da igual que te des la mano".

Díaz asegura que no entendió la ausencia de los líderes nacionales de Podemos en el acto de presentación de Sumar y que la celebración o no de primarias abiertas para elaborar las listas de Sumar no son el verdadero problema.

Évole también pregunta a Díaz por su opinión del actual rey Felipe VI y la monarquía como institución, la guerra de Ucrania o el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental

¿Cabe todo el mundo en Sumar?,¿El problema para ponerse de acuerdo con Podemos tiene que ver más con la política y la ideología o con el reparto de poder y configuración de las listas?,¿Se presentará la izquierda dividida a las elecciones generales?,¿Se sentirá responsable si finalmente Podemos no se incorpora a la candidatura de Sumar y esto hace posible la presidencia de Feijóo?,¿A quién votará en las próximas elecciones autonómicas y locales? A todas estas preguntas responderá Yolanda Díaz en 'Lo de Évole'.