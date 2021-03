Vuelve a ser costumbre no hacer planes el domingo por la noche… y la culpa no la tiene el toque de queda, sino el periodista Jordi Évole. Después de tenernos pegados a la televisión las dos últimas semanas con el documental de Pau Donés, 'Eso que tú me das', y con la entrevista a José María Aznar, este domingo es el turno del 'streamer' y comentarista de eSports Ibai Llanos.

La entrevista con el mediático 'streamer' se emitirá en exclusiva en laSexta este domingo 7 de marzo a las 21:25, hora peninsular. De esta manera, Ibai se convierte en el segundo invitado de la nueva temporada de 'Lo de Évole', que este año está protagonizada por "personajes que pocas veces se muestran en televisión y que contarán lo que nunca contaron".

La primera entrega de la temporada, emitida el domingo pasado y en la que Évole entrevistó al expresidente Aznar, consiguió 2,4 millones de espectadores y un máximo histórico con un 13,2% de cuota de pantalla. También fue la segunda emisión más vista de la temporada en laSexta.

Los detalles de la entrevista de Évole a Ibai

La entrevista ha sido grabada a principios de este año en la mansión en la que vive Ibai Llanos junto a otros 'streamers' y surgió cuando Évole se conectó con él para charlar sobre la entrevista con Messi y para inaugurar el canal de Twitch de Ibai. En esta plataforma, en la que realiza habitualmente sus directos, el locutor ya ha llegado a los 5 millones de seguidores.

"Me gustaría conocer un poco más a Ibai, pero al Ibai que está detrás del showman, saber con quién pasan tantas horas nuestros hijos, de dónde viene y conocer a los Llanos", reconocía Évole cuando le propuso la entrevista a la 'estrella' de Internet.

El propio Ibai también ha dejado claro en sus redes la emoción que ha sentido al grabar esta entrevista, que describe como "la más especial de toda mi vida" y en la que aparece su padre, después de siete años alejado de la atención mediática.

De los 'youtubers' en Andorra a sus ataques de ansiedad y sus orígenes humildes

A lo largo de los 60 minutos que dura la charla, Ibai Llanos tiene tiempo para tocar muchos temas, relacionados con la actualidad o con su vida personal. Uno de los más esperados es la polémica salida de los 'youtubers' a Andorra para pagar menos impuestos en el país vecino. "Me dicen: "Ibai, tú eres tonto por pagar impuestos en España. A ti te roban y no te das cuenta". Pero creo que debes contribuir más que una persona que gana 1.500 pavos al mes", reconoce el comentarista.

También confiesa que ser mundialmente conocido le hace sentir "mucha presión" y que ha sufrido ansiedad y ataques de pánico por alcanzar la fama en tan poco tiempo: "Me estoy muriendo, ¿por qué de repente no puedo caminar? ¿por qué no puedo salir a la calle?", relata Ibai a Évole.

Sobre su familia y su infancia, el 'streamer' explica que sus orígenes poco tienen que ver con su vida actual. "Mis padres siempre han tenido curros muy humildes. Mi padre se ha llegado a sacrificar por mi hermano hasta el punto de no comer algún día", le asegura a Évole. Por eso, pide humildad y sacrificio a todos los que intenten triunfar en su sector porque solo lo consigue "uno entre millones". Además, señala que tiene miedo a que tantos chavales tengan el objetivo de "ser 'streamers', ganar mucho dinero y vivir en este tipo de casas".

Todas las reacciones de Ibai Llanos sobre estos y otros muchos temas se podrán ver este domingo por la noche en 'Lo de Évole', a las 21:25 horas en laSexta.