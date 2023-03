Juan José Ballesta confiesa a Jordi Évole "una de las pocas locuras" que ha hecho en su vida. "Ha sido una cagada", reconoce, tras lo que el director de 'Lo de Évole' no puede evitar reaccionar: "Yo estoy en una fiesta de cumpleaños con unos colegas, y al rato me doy cuenta de que has tatuado a mi hijo, y no me haría ni pu** gracia".

"Lo que me extraña es que no tuvieras algo con los padres", expresa Évole, tras lo que Ballesta insiste en que es "una de las pocas liadas gordas" que ha podido hacer. Y es que tal y como confiesa el protagonista de 'El Bola', un día que se tomó "tres cervezas", se tatuó a sí mismo en el brazo y el pecho, e incluso tatuó a algún amigo de su hijo "una 'J' en la mano".