Jordi Évole pide una cerveza sin alcohol durante su encuentro con Henar Álvarez en un bar y explica que le han "quitado el alcohol". "¿Por qué?", le pregunta la humorista, a lo que Évole responde: "Por mi enfermedad esta de que me caigo". "Antes, lo que pasaba con los amigos, cuando me caía de la risa y tal, era lo típico: 'Hostia, tío, cómo mola salir contigo porque es que te caes de la risa", cuenta el director.

En este sentido, Évole señala que si no se caía con los amigos, "no había sido una noche suficientemente buena". "Claro, contigo no hay engaño", bromea entonces Álvarez, a lo que añade: "Ahora tengo que hacer que te caigas, que te dé una cataplexia". "Hay gente que tiene el reto, se pone ahí como el reto", señala entonces Évole.