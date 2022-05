"Tengo poquísimas fotos, y es un dolor inmenso, ni te imaginas", le contaba Maja, una refugiada que tuvo que huir de la guerra en Bosnia, a Jordi Évole. En su entrevista para 'Lo de Évole', esta mujer compartía sus recuerdos de cómo fue el momento en que estalló el conflicto y de lo duro que fue tener que abandonar el hogar donde había crecido prácticamente con lo puesto.

"De golpe me quedé sin identidad", recordaba esta mujer en un desgarrador relato sobre lo que significa vivir una guerra en tu propio país. Maja describía cómo era en aquel entonces, una estudiante que terminaba secundaria, estaba a punto de ir a la universidad y justo ese año estaba haciendo un Interrail: "Una mañana mi madre me llamó y me dijo "volved ya, porque si te quedas no sé si nos vamos a ver"", contaba a Évole.

Durante un tiempo, "había otra realidad pared con pared, y no nos dábamos cuenta", recordaba de aquellos días en Sarajevo, donde "todo el mundo creía que era imposible" que llegara la guerra, "que Europa no lo dejaría". Sin embargo, llegó, y así explicaba cómo fue el día en que todo cambió: "Nos decían que nos escondiéramos porque había un francotirador". Puedes ver su relato al completo en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Lo de Évole.