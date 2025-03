¿Un Gobierno en España de izquierdas o una Cataluña independiente gobernada por Junts? Gabriel Rufián responde

¿Un Gobierno en España de izquierdas o una Cataluña independiente gobernada por Junts? Esa ha sido la situación hipotética que Jordi Évole le ha planteado a Gabriel Rufián, que entre risas ha respondido a la pregunta del periodista.

"Una Cataluña independiente por sí misma no es mejor que una comunidad autónoma catalana. No es lo mismo una Cataluña independiente gobernada por partidos que apuesten por la sanidad pública de calidad que uno que la privatice. Dicho esto, no es incompatible. En Cataluña existe una mayoría a favor de votar el estatus político de Cataluña y en el Estado estamos muy lejos de ello", ha explicado.

Finalmente, ha reconocido que prefiere la segunda opción: "Yo no me opongo a lo primero (un Gobierno español de izquierdas) que me planteas, pero yo trabajo por lo segundo (la independencia de Cataluña)". Y, ante la repregunta de Évole especificándole que sería bajo un gobierno de Junts, Rufián ha confesado que sí si es "lo que la ciudadanía de Cataluña quiere".