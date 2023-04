Tras conseguir dos oros y una plata en tres Juegos Olímpicos, Gervasio Deferr cayó en el pozo de las adicciones. "Después del gran salto llegó la gran caída", aseguró sobre su propia trayectoria vital en un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

Frente a las recomendaciones de los expertos, que defienden que antes de una competición es fundamental descansar, dormir bien, tener una buena alimentación y aislarse, Gervasio Deferr optó por algo totalmente diferente.

Horas antes del salto que le dio el oro olímpico, el exgimnasta se emborrachó: "No me acuerdo de cómo me fui a dormir".

Todo empezó después de la final de suelo en la que falló: "Salgo de ahí y me voy, veo donde hay unos familiares tomando cervezas, me pido una jarra grande y digo: 'A tomar por culo, he vuelto a fallar en suelo. Fallé hace cuatro años, acabo de fallar ahora mismo, tengo que asumir que tengo que esperar otros cuatro años más para poder demostrar que soy el mejor en suelo, otra vez'. En aquel momento todo lo demás me daba igual".

"Yo pensaba que me había cogido dos cervezas, tres, y me había ido a dormir, pero seguimos más rato y no me acuerdo", añade.

La sensación de haber fallado le llevó a emborracharse: "En los momentos de mala presión, como en suelo, hacía muy mal las cosas, gestionaba mal todo eso. Sabía perder, pero gestionaba mal la derrota".

A pesar del consumo de alcohol, al día siguiente, el exgimnasta no tuvo resaca: "Los nervios, la adrenalina, el lugar, la presión de los Juegos... Me levanté, fui a comer y cuando volví hice mi rutina. Me metí en el baño, me afeité, me duché y ya en la ducha entré en competición".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.