El empresario José Elías es el número 30 de la lista Forbes de los 100 españoles más ricos del 2021. Por ello, Jordi Évole ha charlado con él para saber cómo es su vida. En este encuentro el presentador le confiesa que ha visto en su casa mucho cliché: "Un Ferrari, un casoplón...".

"Creo que no hay nada malo en eso", asegura José Elías que para él hay tres tipos ricos: "Los que tienen mucho y no lo sacan, los que tienen mucho y lo sacan y los que no tienen nada e intentan mostrarlo". "Yo tengo suficiente e intento disfrutarlo y me da lo mismo que lo veas o no lo veas", asegura Elías en el vídeo superior en el que puedes ver esta declaración.

¿Cuánto dinero tiene José Elías y dónde está?

José Elías explica en este vídeo las empresas que tiene y en qué consiste su trabajo. Además, el 30º español más rico alucina a Évole al desvelar por cuánto dinero compró al empresa de congelados La Sirena.

[[H3:¿Cuá