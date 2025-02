Eduard Fernández y su complicada etapa sufriendo depresión: "Lo que más quería era dormir"

Jordi Évole arranca su entrevista a Eduard Fernández confesando al actor que ya había estado previamente en Lles de Cerdanya para rodar un programa sobre la depresión. Es entonces cuando Fernández comenta que él cree que la sufrió siendo adolescente, explicando cómo se sentía.

"Lo que más quería era dormir, me costaba levantarme por la mañana. No sé si ahí me acercaba a la depresión. He pasado por momentos muy bajos en los que te cuesta funcionar", afirma el actor.

Mientras prepara una tortilla para su invitado, Fernández confiesa que entró "en una espiral" que le llevó a tomar pastillas y a consumir "lo que no toca". "Llegó un momento en que, cuando estás mal y no te soportas, uno busca sus medicinas", comenta.