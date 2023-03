Jordi Évole y Dani Rovira ponen juntos el mantel de la mesa donde van a comer con Juan Carlos Unzúe, María Elorza, Olga Viza y Andoni Andoni Zubizarreta. "Creo que poner la mesa está mal dicho, porque la mesa está puesta, lo que hay que hacer es armarla o vestirla", señala Rovira, tras lo que Évole reconoce que él siempre dice "poner la mesa" y que es algo que le gusta hacer en su casa.

"Mira, que tienes una arruguilla ahí", apunta el humorista y actor mientras ve cómo Évole termina de poner el mantel. "Ya tío, yo también tengo ese TOC. Lo tengo con el mantel y con la cama", confiesa, por su parte, el periodista. Mientras, Juan Carlos Unzúe conversa con su hijo en una videollamada.

"¿Cómo va esta gente de protocolo? ¿Los futbolistas son muy protocolarios?", se pregunta Dani Rovira, algo que Évole espera que no sea así. "Y si somos seis, ¿yo qué hago con siete platos?", se pregunta el cómico, a lo que su compañero de "armamento" de mesa le responde: "No sé. Déjalo ahí por si viene Xavi al final. Tenía que venir y no viene". En el vídeo principal que acompaña a la noticia puedes ver el divertido momento entre Jordi Évole y Dani Rovira.