Los Estopa llevan 25 años en la música. Los dos artistas revelan a Jordi Évole reflexiones personales durante la entrevista en Lo de Évole.

Los artistas aseguran que sus padres están bien y que esperan estar como ellos en un futuro. Sin embargo, reconocen que llegará algún momento en el que la edad les pase factura y empiecen a perder facultades. "Yo siempre pienso que va a ser eterno y no quiero pensar otra cosa. Es una pena porque sé que no va a ser así. Dependemos mucho de nuestros padres", ha desvelado el vocalista de Estopa.

David reconoce que le marcó ver a su mujer afectada por su padre. "Ella lo pasó muy mal. Cuando me ponía en su situación no me quería ver reflejado. Yo le admiraba: era una capacidad de no quejarse", relata.

