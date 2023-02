Maruja Torres recuerda con Jordi Évole el mal momento que pasó cuando fue acosada sexualmente por su jefe cuando trabajaba extra "tomando las noticias deportivas del fútbol". EL jefe le dijo de ir a tomar un whisky y ella aceptó, pero, nada más montarse en el coche se dio cuenta de la situación.

"Veo que el tío enfila carretera y, claro, había un doble juego por parte de ese tipo, del que me llevó en coche. Uno era si podía follárseme y el segundo era desprestigiarme, porque yo trabajaba muy bien en ese periódico", explica la periodista.

"Primero, me había intentado besar y yo le había arrancado un trozo de labio", recuerda Maruja Torres, que explica a Jordi Évole cómo tuvo que acudir a otro tupo de métodos cuando el jefe no paró tampoco cuando le dijo que tenía novio. "¿Sabes una forma genial de que un tío se "destemple"? O sea, se desempalme", reflexiona Maruja Torres, que cuenta a Évole qué hizo: "En plena carretera, le digo, 'me estoy meando', y lo que no le iba, desde luego, era la lluvia amarilla". Y es que cuenta que hizo pis delante de él para espantarle, algo que funcionó.