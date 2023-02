Maruja Torres recuerda cuando fue de fiesta con una amiga a La Paloma y ligó con un chico "guapísimo". "Era guapísimo, monísimo, hasta que entramos en su habitación y vi todos los cuadros que tenía hecho por él", afirma la periodista, que explica que eran "pesadíllicos". "Entonces, empezó a cagarse en las mujeres y yo hice eso que hacía cuando mi padre, salirme. Me quedé muerta", detalla Maruja Torres, que explica que la puso encima de él y la penetró.

"Luego, el hijo de la gran 'salchingada' se puso a llorar porque no tenía una buena relación con las mujeres", recuerda Maruja Torres, que afirma que ella ni se movió hasta que él se durmió. "Cuando se durmió, me vestí, no sabía ni dónde estaba, salí, me orienté hacia las rondas, me fui caminando a casa y, por el camino, fui comprando flores", afirma la periodista, que destaca que al llegar a casa se duchó "como una salvaje".

"¿Que tiene el sexo para provocar tanta...?", pregunta Jordi Évole a Maruja Torres, que responde tajante: "No es el sexo, es la humillación y el poder". "Yo creo que la gente que hace eso no lo hace por tener sexo gratis. Hoy en día, las mujeres estamos emancipadas", reflexiona la periodista, que destaca lo "bonito es llegar a un acuerdo, tú me gustas, te gusto y tal. No hay nada más bonito, coño". "El amor es un regalo y el sexo es un placer que nos ha regalado la naturaleza. Entonces, lo que hay es alguien con una frustración que quiere vengarse de algo o que quiere conseguir algo", destaca Maruja Torres, que reflexiona: "Es poder, es relación de control y poder, y por eso hay que ir en contra".