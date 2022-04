En la entrevista realizada por Jordi Évole a la veterana presentadora Julia Otero, ambos echan la vista atrás para recordar algunos de los momentos más icónicos de su trayectoria. Uno de los momentos que Otero nunca olvidará fue la metedura de pata que tuvo con la reina Sofía.

"Justo la semana en que decidí aplastarme el pelo. Estaba harta de ser solamente el pelo de punta. Hubo una recepción en Pedralbes, en Barcelona, con la sociedad civil", rememora la periodista y explica que lo primero que le dijo la reina Sofía fue: "¿Qué ha sido de su pelo?". "Entonces no se me ocurrió nada mejor que decirle: 'Majestad, estaba harta de que me hablaran del pelo y he decidido aplastarlo", cuenta con cierta vergüenza por su reacción. Puedes ver el vídeo completo de la anécdota en la parte superior de esta noticia.

El mensaje de Julia Otero a las mujeres que votan a Vox

Julia Otero explica en este vídeo de menos de dos minutos por qué como mujer no hay que votar a Vox. Eso sí, defiende que cada cual es libre de votar al que quiera siempre que esté informado y tenga actitud crítica.