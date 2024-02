Carlos Alsina sale de su zona de confort para charlar con Jordi Évole. El presentador de 'Más de uno' en Onda Cero habla sin tapujos de todas las cuestiones que le plantea el presentador de 'Lo de Évole', pasando de ser el entrevistador al entrevistado. Lo hace en laSexta y en la televisión, un medio que le es hostil, como él mismo confiesa durante la entrevista.

Es más, Alsina cuenta a Évole que nunca le han llegado a ofrecer una oferta económica porque, de primeras, siempre ha dicho que no quiere formar parte de la televisión. "Todos los directivos que me lo ofrecen saben no solo que no me guste, sino que yo sé que no sé hacer televisión. Es muy complicada", detalla.

Junto a Jordi Évole, recuerda sus grandes 'hits' a modo de entrevistas, como la que le hizo a Mariano Rajoy en 2015 o la de Pedro Sánchez en la campaña electoral del 23J. En la primera, escuchó en primera persona el recordado "¿y la europea?" del expresidente del Gobierno, un momento del que no fue capaz de ver su trascendencia hasta que volvió a las instalaciones de Atresmedia.

"Estuvimos una hora tomando café con Rajoy. Cuando llegué a las instalaciones nuestras, el vigilante de seguridad me miró y me dijo: 'No te van a volver a dejar nunca en la Moncloa'", asegura Alsina, que explica que el equipo de Rajoy no era consciente de lo que ese momento iba a suponer.

Vetos y críticas (y elogios) a Sánchez

Durante la entrevista, Carlos Alsina dedica distintas valoraciones de Pedro Sánchez, al que afea tener posiciones que "no son de izquierdas". "No me gusta que, como el presidente es del PSOE y es de izquierdas, todo lo que haga él es de izquierdas, y todo el que se considere de izquierdas tiene que aplaudir lo que haga él, porque si no te sitúan en la 'fachosfera'", lamenta.

También tiene buenas palabras hacia el presidente del Gobierno en lo referido a su posición frente a la acción del Gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza, destacando las palabras que dedicó a Benjamin Netanyahu durante la reunión que ambos mantuvieron.

"Lo más esencial de la labor de Pedro Sánchez es su manera de conducirse en política. Nunca da un balón por perdido, pero ha devaluado el valor de los principios, de la palabra, de la coherencia... Creo que ve en cada momento lo que le es más útil defender", explica.

Así, su valoración de Sánchez tiene luces y sombras, algo que cree que tiene que ver con la "crítica" de su programa a quien está en el Gobierno. "Tenemos una coherencia de que la mirada crítica está en el Gobierno del país. Cuando están en la oposición, a todos les gusta muchísimo lo que hacemos", ironiza.

Este tema lo vincula a los vetos que dice haber sufrido en su programa, con Yolanda Díaz, Pablo Iglesias o Irene Montero sin acudir a su programa ostentando responsabilidades en el Gobierno. También incluye a Pedro Sánchez, aunque matiza que les "levantó el castigo" en esa entrevista durante la campaña electoral.

La visión de Alsina sobre la amnistía

La ley de amnistía no podía faltar en esta entrevista, con Carlos Alsina siendo muy contundente con el hecho de que "se condicione una legislación la situación de un ciudadano", en alusión a Carles Puigdemont. Es más, llega a tachar de "disparate" que se intente que la ley haga que "determinadas personas no se queden fuera".

"¿Quiere boicotear García-Castellón la ley de amnistía? No lo niego. ¿El juez Aguirre? No lo niego. Lo que no puede ser que el poder legislativo esté pendiente de las decisiones que toman cada dos días para reformular una ley", opina Alsina.

Con Évole, Alsina da un repaso a la situación política y social de España, así como del estado del periodismo y de la radio. También habla de sus 'rivales' radiofónicos, con especial foco a su encontronazo con Àngels Barceló durante la campaña electoral. Una entrevista que es puro Alsina y que nos deja reflexiones que merecen ser escuchadas.