El periodista Federico Jiménez Losantos se refiere asiduamente a la "secta ultracristiana" 'El Yunque' y asegura que está "infiltrada" en Vox, una cuestión que Jordi Évole planteó a Macarena Olona.

"Siempre escucho a Federico con mucha atención, y ante afirmaciones muy contundentes de Losantos no ha habido reacción, ni judicial ni no judicial, para desmentir lo que estaba afirmando", afirmó Olona. "Eso me hace escuchar a Federico con más atención", agregó la exlíder de Vox.

"Mi impresión, mi intuición cada vez mayor es que las decisiones en Vox no se tomaban dentro de Vox, y yo cada vez tenía una sensación mayor de niebla", apuntó la exdiputada, como puede observarse en el vídeo superior.

Jordi Évole le planteó las informaciones que apuntan a que se trata de una organización "paramilitar ultracatólica de extrema derecha, cuyos miembros juran instaurar el reinado de Cristo en la tierra (...) y para eso se infiltra en asociaciones, grupos mediáticos y partidos políticos". Olona insinuó, como se puede observar en el vídeo, que no todas las decisiones se toman "dentro de la fomación".