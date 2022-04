Jordi Évole entrevista a José Elías, un milmillonario que ha salido del anonimato al ser nombrado por la revista Forbes el número 30 de los 100 españoles más ricos de 2021. El presentador reconoce que le hace especial ilusión este encuentro porque, normalmente, las personas de su nivel adquisitivo no le conceden entrevistas.

"Yo he intentado muchas veces entrevistar a los ricos de este país, le pedí entrevista a Amancio Ortega, a Juan Roig, Sol Daurella (la de la Coca Cola)", asegura Évole que confiesa que la respuesta siempre ha sido la misma: "Siempre me ha dicho que no". En el vídeo superior de la noticia puedes ver esta reflexión y los motivos por los que José Elías decidió aceptar el encuentro.