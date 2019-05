¿Qué es Europa? La sorprendente respuesta de los más pequeños que te sacará una sonrisa

La pregunta a los más pequeños es clara: ¿Qué es Europa? Algo que parece simple, pero que los niños no tienen muy claro. El primero en responder no anda mal encaminado: "Una cosa que tiene muchos países dentro". Pero al enumerar los países... parece que no se conforman con los 28 que la conforman hoy en día.

"China", "Estados Unidos", "Brasil", "Australia", "Asia"... ¿No les encantaría esa Europa que lo ocupa todo? Los niños tienen claro que sí. Y al ser preguntados por qué saben de las elecciones europeas, tampoco saben muy bien: "Para ver qué presidente es el mejor de Europa o el rey de Europa".

Eso sí, por unanimidad defienden que pagarían mucho a los políticos y si fueran presidentes querrían ayudar a los ciudadanos europeos. Pero claro, también "tener una casa bonita". Un reportaje que te sacará una sonrisa y que acaba con unos niños entusiasmados cantando (o no) el himno de Europa.